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Haberler TFF 1.Lig Kocaelispor - Pendikspor CANLI İZLE | Kocaelispor - Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kocaelispor - Pendikspor CANLI İZLE | Kocaelispor - Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig'de 21. hafta maçında Kocaelispor ile Siltaş Yapı Pendikspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 15:35 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 15:50
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Kocaelispor - Pendikspor CANLI İZLE | Kocaelispor - Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kocaelispor - Siltaş Yapı Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 21. hafta müsabakasında Kocaelispor ile Siltaş Yapı Pendikspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOCAELİSPOR - SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Kocaelispor - Siltaş Yapı Pendikspor maçı 26 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

KOCAELİSPOR - SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de oynanacak Kocaelispor - Siltaş Yapı Pendikspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

KOCAELİSPOR - PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE

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