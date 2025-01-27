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Haberler TFF 1.Lig Lider farkı

Lider farkı

Kocaeli, Pendikspor’u farklı geçti, 3 puanı elde etti. İsmet Taşdemir ve takımı geçen hafta alınan yenilgiyi affettirdi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Lider farkı

Trendyol 1. Lig'de 21. hafta mücadelesinde lider Kocaelispor sahasında Pendikspor'u 3-0 yendi, puanını 44'e yükseltti. En yakın rakibi Karagümrük'ün 6 puan önünde lider olan yeşil-siyahlılar, geçen hafta deplasmanda kaybettiği 1-0'lık Gençlerbirliği maçını da telafi etti. Pendikspor ise ligde 4 maç sonra kaybederek 30 puanda kaldı. Öte yandan konuk ekipte Emeka Eze, henüz 12. dakikada kırmızı kart görerek takımını yaklaşık 80 dakika 10 kişi bıraktı. Ev sahibi Kocaelispor'a galibiyeti getiren goller ikinci yarıda geldi. 52 ve 84'te sahneye çıkan Oğulcan 3 puanın mimarı oldu. 90'da da Furkan skoru belirledi.

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