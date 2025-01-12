Amed Sportif Faaliyetler 1-0 MKE Ankaragücü (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, kendi sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Maç, ev sahibi takımın son dakikalarda bulduğu golle 1-0 sonuçlandı.

Karşılaşma boyunca iki takım da dengeli bir oyun sergilerken, savunmalar dikkat çekti. Ancak 90+6. dakikada sahneye çıkan Adama Traoré, attığı kritik golle takımını zafere taşıdı. Gol tribünlerde büyük sevinç yaratırken konuk ekip Ankaragücü sahadan puansız ayrılmak zorunda kaldı.

Bu galibiyetle birlikte Amed Sportif Faaliyetler, puanını 29'a yükselterek üst sıralardaki iddiasını sürdürdü. MKE Ankaragücü ise 27 puanda kalarak önemli bir kayıp yaşadı.