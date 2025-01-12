Boluspor 3-1 Adanaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Boluspor, sahasında Adanaspor'u ağırladı. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı. Maç boyunca etkili bir oyun sergileyen Boluspor, rakibini mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

Maçın 39. dakikasında Boluspor'un kazandığı penaltıda Jefferson topun başına geçti ve meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından ev sahibi ekip, 43. dakikada Mukairu'nun sol kanattan yaptığı ortada Avramovski'nin şık vuruşuyla farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Adanaspor, 68. dakikada Yepie Yepie'nin ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Innocent'in golüyle umutlandı ve durumu 2-1'e getirdi. Ancak Boluspor, 73. dakikada Enes'in kullandığı serbest vuruşta Avramovski'nin kafa golüyle skoru 3-1 yaparak galibiyeti perçinledi.

Maçın 57. dakikasında Adanaspor'dan Donkor, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Boluspor puanını 28'e yükseltirken, Adanaspor ise 15 puanda kaldı.