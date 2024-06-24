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Kaleye bulgar

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'de kaleci Mateusz Lis belirsizliği yaşanıyor. Sarıkırmızılılar, Polonyalı eldivenin Avrupa'dan ciddi talipleri olması üzerine kale için transfer çalışmalarına başladı. Rotasını Bulgaristan'a çeviren Göz-Göz, Komşu'da CSKA Sofya ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Bulgar file bekçisi Daniel Naumov ile ilgileniyor. 1.88 boyundaki Daniel, geçtiğimiz sezon çıktığı 23 maçta 19 gol yedi, 8 maçta kalesini gole kapattı. Genç eldiven 10 kez de Bulgaristan Milli Takımı'nda boy gösterdi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Kaleye bulgar

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'de kaleci Mateusz Lis belirsizliği yaşanıyor. Sarıkırmızılılar, Polonyalı eldivenin Avrupa'dan ciddi talipleri olması üzerine kale için transfer çalışmalarına başladı. Rotasını Bulgaristan'a çeviren Göz-Göz, Komşu'da CSKA Sofya ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Bulgar file bekçisi Daniel Naumov ile ilgileniyor. 1.88 boyundaki Daniel, geçtiğimiz sezon çıktığı 23 maçta 19 gol yedi, 8 maçta kalesini gole kapattı. Genç eldiven 10 kez de Bulgaristan Milli Takımı'nda boy gösterdi.

LIS'E CAZİP TEKLİFLER VAR

Göztepe ile imza atmayan Lis için Southampton'ın kapısını çalan kulüplerin cazip teklifler yaptığı açıklandı. Önceliği İzmir ekibine veren İngilizlerin tekliflerin ardından karar değiştirdiği iddia edildi. Geçen sezon Göztepe'nin Süper Lig'e yükselmesinde büyük rol oynayan Lis'in takımda mutlu olduğu ancak Avrupa alternatiflerini de düşündüğü kaydedildi. Lis geçen sezon Göztepe'de 31 maçta 18 gol yerken, 20 maçta kalesini gole kapattı.

Bulgaristan devi CSKA Sofya'nın altyapısından yetişen Daniel Naumov, geçen sezon takımda fazla forma şansı bulamadı ve 23 maçta oynadı. 2022- 2023 sezonunda ise CSKA Sofya formasıyla 38 karşılaşmaya çıkan genç eldiven, 34 gol yerken, 16 maçta ise kalesini gole kapatarak dikkatleri üzerine çekti.

GÖZTEPE SAHAYA İNİYOR

Göztepe, bugün sezonu açıyor. Sarı-kırmızılılar, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde bir araya gelecek. 10 Temmuz Çarşamba gününe kadar çalışmalarını İzmir'de sürdürecek olan Göztepe, aynı gün Slovenya'nın Bled kentine hareket edecek. 25 Temmuz Perşembe gününe kadar çalışmalarına Slovenya'da devam edecek ve daha sonra İzmir'e dönüş yapacak. İzmir ekibinin kamp dönemi boyunca oynayacağı hazırlık maçlarının programı ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.

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