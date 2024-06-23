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Michel Salgado Sakaryaspor için geliyor!

Geçtiğimiz sezon play-off finalinde Bodrumspor'a yenilerek Süper Lig'e çıkamayan Sakaryaspor'da yeni sezon planlamalarına hız verildi. Kulübün yeni başkanı Gökhan İn, teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü bir isim olan Michel Salgado'nun getirildiğini açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 11:17
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Michel Salgado Sakaryaspor için geliyor!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un yeni başkanı Gökhan İn, teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü bir ismin getirildiğini açıkladı.

Yapılan başkanlık seçimlerini kazanan ve kulübün yeni başkanı olan İn, uzun yıllar Real Madrid'de forma giyen Michel Salgado'nun teknik direktörlüğe getirildiğini açıkladı.

Gökhan İn, Söz Sakarya'ya yaptığı açıklamada, "Teknik direktör olarak Michel Salgado'yu tercih ettik. Salgado'nun uçak biletleri hazır, pazartesi günü gelecek." sözlerini sarf etti.

Michel Salgado kariyerinde sadece Güney Kıbrıs ekibi Pafos FC'de geçici olarak teknik direktörlük yapmıştı.

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