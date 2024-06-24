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Salgado geliyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un yeni başkanı Gökhan İn'in önceki gün seçim sonrasında yeni teknik direktörü olarak açıkladığı dünyaca ünlü Michel Salgado, bugün geliyor. Başkan İn, uzun yıllar Real Madrid'de forma giyen Salgado için, "Teknik direktör olarak Michel Salgado'yu tercih ettik. Salgado'nun uçak biletleri hazır, pazartesi günü (bugün) gelecek" ifadelerini kullanması şehirde bomba etkisi yarattı. Sakarya, bugün kente gelmesi beklenen dünya futbolunun önemli ismi Salgado'ya kilitlendi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Salgado geliyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un yeni başkanı Gökhan İn'in önceki gün seçim sonrasında yeni teknik direktörü olarak açıkladığı dünyaca ünlü Michel Salgado, bugün geliyor. Başkan İn, uzun yıllar Real Madrid'de forma giyen Salgado için, "Teknik direktör olarak Michel Salgado'yu tercih ettik. Salgado'nun uçak biletleri hazır, pazartesi günü (bugün) gelecek" ifadelerini kullanması şehirde bomba etkisi yarattı. Sakarya, bugün kente gelmesi beklenen dünya futbolunun önemli ismi Salgado'ya kilitlendi.

10 YIL REAL'DE OYNADI

Michel Salgado, futbol kariyerinde sağ bekte oynadı. İspanya'da Celta Vigo'daki başarılı performansının ardından dünya devi Real Madrid'e transfer oldu. 10 yıl boyunca Real'de top koşturan 49 yaşındaki Salgado, İspanya Milli Takımı'nın da değişmez isimlerinden oldu. Salgado, 3 sezon da İngiltere'de Blackburn Rovers formasını giydi. İspanyol çalıştırıcı, kariyerinde sadece Güney Kıbrıs ekibi Pafos FC'de geçici olarak teknik direktörlük yaptı.

Futbol dünyası, Michel Salgado'nun Sakaryaspor'da teknik direktörlüğe getirilecek olmasıyla gözünü Sakarya'ya çevirdi. Yeşilsiyahlılar, dört gözle bugün kente gelecek olan İspanyol efsaneyi bekliyor.

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