Bodrum hazır

1. Lig'de normal sezonu 4. tamamlayan Bodrum FK, play-off ilk tur maçında yarın saat 17.00'de Bolu'yu ağırlayacak. Teknik direktör İsmet Taşdemir ve kaleci Sousa da umut dağıttı. Taşdemir, "2 sezonda play-off potasının dışına çıkmayan bir takım var. Elimizden gelen her şeyi yapacağımıza oyuncularımın adına söz verebilirim ama sonuç ne olur bilemem" ifadelerini kullandı.

ÇOK TECRÜBELİYİZ

Ege ekibinin 25 yaşındaki Portekizli kalecisi Sousa ise, "Geçen sezondan çok tecrübeliyiz, play-off oynamaya alıştık. Maç maç bakacağız. En iyi şekilde Boluspor'a hazırlanacağız. Ondan sonra bu güzel kulüp için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Taraftarımız bizim en büyük destekçimiz. Onlarla beraber bu başarı geliyor" diye konuştu.