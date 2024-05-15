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32 yıllık özlem var

Trendyol 1. Lig'in son haftasında play-off potasına girmeyi başaran Boluspor, çeyrek finalde yarın Bodrum'a konuk olacak. Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, tek maç eleme usulüne göre oynanacak maça hazırlanma süresinin kısa olduğunu ancak özveriyle hazırlandıklarını vurguladı. Koşukavak, "Bolu'nun 32 yıllık özlemi var ve biz de onu başarmak için uğraşacağız. Şehrin, bir tane takımı var ve bu Boluspor" diye destek istedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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32 yıllık özlem var
Trendyol 1. Lig'in son haftasında play-off potasına girmeyi başaran Boluspor, çeyrek finalde yarın Bodrum'a konuk olacak. Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, tek maç eleme usulüne göre oynanacak maça hazırlanma süresinin kısa olduğunu ancak özveriyle hazırlandıklarını vurguladı. Koşukavak, "Bolu'nun 32 yıllık özlemi var ve biz de onu başarmak için uğraşacağız. Şehrin, bir tane takımı var ve bu Boluspor" diye destek istedi.
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