Haberler TFF 1.Lig Süper olacağız

Süper olacağız

1. Lig’de direkt play-off finali oynayacak Sakaryaspor’da yönetici Semih Çiftçi, “16 sezondur bu şehrin özleminde Süper Lig. İnşallah bu sene gidereceğiz” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper olacağız

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 16 sezonun ardından Süper Lig özlemini gidermek istiyor. Ligin 34 ve son haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 yenen Sakarya ekibi, bu sonuçla sezonu 3. sırada bitirerek playoff finali oynamaya haz kazandı. Sakaryaspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Şube Sorumlusu Semih Çiftçi, sezon başında şampiyonluk için kadro yapılanması gerçekleştirdiklerini belirterek, "Play-off finaline hak kazandık. Şehir kenetlendi. Şehrin kenetlenmesiyle bu işi başaracağımızı, bir kez daha ne kadar istekli olduğumuzu Kocaeli maçında gösterdik. İnşallah şehrimize o kupayı getireceğiz. 16 sezondur bu şehrin özleminde Süper Lig. İnşallah bu sene o özlemi gidereceğiz" diye umut dağıttı.

Buruk'a İtalyan kancası! Teklif...
F.Bahçe'ye sürpriz hoca adayı!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den alacağı maaş belli oldu! Aziz Yıldırım resmen açıklamıştı
İmrenilen Eurovision'un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail'in aklanmasına... Batı'nın ahlaki çöküşünün 'Code'ları
İsmail Kartal'ın geleceği netleşti! Yeni sezonda...
Yıldız isme Arabistan'dan transfer kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tek aday var
Akgül bıraktı
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho Avrupa'da ses getirdi Mourinho Avrupa'da ses getirdi 01:12
Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı 01:11
Barça rahat kazandı! Barça rahat kazandı! 00:03
VAR kayıtları açıklandı VAR kayıtları açıklandı 01:00
Iğdır avantajlı Iğdır avantajlı 01:01
Potada eşleşmeler Potada eşleşmeler 01:02
Daha Eski
Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu belli oldu! İşte o isimler Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu belli oldu! İşte o isimler 23:08
Toroğlu'dan Kartal'a sert sözler! Toroğlu'dan Kartal'a sert sözler! 23:08
Yıldırım'dan flaş Mourinho açıklaması! Yıldırım'dan flaş Mourinho açıklaması! 23:08
Trabzonspor'dan U19 takımına tebrik Trabzonspor'dan U19 takımına tebrik 23:23
Trabzonspor'dan U19 takımına tebrik Trabzonspor'dan U19 takımına tebrik 23:29
Liverpool'a A. Villa engeli! Liverpool'a A. Villa engeli! 00:01