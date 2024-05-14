Süper olacağız

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 16 sezonun ardından Süper Lig özlemini gidermek istiyor. Ligin 34 ve son haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 yenen Sakarya ekibi, bu sonuçla sezonu 3. sırada bitirerek playoff finali oynamaya haz kazandı. Sakaryaspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Şube Sorumlusu Semih Çiftçi, sezon başında şampiyonluk için kadro yapılanması gerçekleştirdiklerini belirterek, "Play-off finaline hak kazandık. Şehir kenetlendi. Şehrin kenetlenmesiyle bu işi başaracağımızı, bir kez daha ne kadar istekli olduğumuzu Kocaeli maçında gösterdik. İnşallah şehrimize o kupayı getireceğiz. 16 sezondur bu şehrin özleminde Süper Lig. İnşallah bu sene o özlemi gidereceğiz" diye umut dağıttı.