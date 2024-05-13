Haberler TFF 1.Lig Süper yarış!

Süper yarış!

1. Lig’den Süper Lig’e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off maçları nefes kesecek. Boluspor 7., Sakaryaspor 6. ve Bodrum 2. kez play-off’ta yer alacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
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Süper yarış!

Eyüpspor ile Göztepe'nin doğrudan Süper Lig'e yükseldiği 1. Lig'de Sakaryaspor, Bodrum FK, Çorum FK, Kocaelispor ve Boluspor'dan biri daha play-off'ta Süper Lig vizesi almak için mücadele edecek. Geçen sezon değişen statüyle lig üçüncüsü Sakaryaspor'un doğrudan finale yükseldiği play-off'ta Bodrum FK ile Boluspor, Çorum FK ile Kocaelispor tek maç olarak 16 Mayıs'ta play-off 1. turunda karşılaşacak. Bu turu geçecek ekipler iki maç yapacak. Play-off finali, daha sonra belli olacak tarafsız sahada tek maç olarak yapılacak. Çorum FK ve Kocaelispor'un ilk defa yer alacağı play-off'ta Boluspor 7., Sakaryaspor 6. ve Bodrum FK 2. kez mücadele edecek.

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