Süper yarış!

Eyüpspor ile Göztepe'nin doğrudan Süper Lig'e yükseldiği 1. Lig'de Sakaryaspor, Bodrum FK, Çorum FK, Kocaelispor ve Boluspor'dan biri daha play-off'ta Süper Lig vizesi almak için mücadele edecek. Geçen sezon değişen statüyle lig üçüncüsü Sakaryaspor'un doğrudan finale yükseldiği play-off'ta Bodrum FK ile Boluspor, Çorum FK ile Kocaelispor tek maç olarak 16 Mayıs'ta play-off 1. turunda karşılaşacak. Bu turu geçecek ekipler iki maç yapacak. Play-off finali, daha sonra belli olacak tarafsız sahada tek maç olarak yapılacak. Çorum FK ve Kocaelispor'un ilk defa yer alacağı play-off'ta Boluspor 7., Sakaryaspor 6. ve Bodrum FK 2. kez mücadele edecek.