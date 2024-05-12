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Kocaelispor'da flaş karar! Mustafa Gürsel dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yapılan açıklamada teknik direktör Mustafa Gürsel ile yolların ayrıldı belirtildi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 14:59
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Kocaelispor'da flaş karar! Mustafa Gürsel dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig'de sezonu 55 puanla 6. sırada kapatan Kocaelispor'da flaş bir karar alındı.

Kulüp resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, teknik direktör Mustafa Gürsel'le yolların ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mustafa Gürsel ve ekibi ile kulübümüz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kulübümüze katkılarından dolayı Teknik Direktörümüz Mustafa Gürsel ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

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