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1. Lig alev alev

Bugünkü maçlarda Sakarya, Bodrum, Çorum ve Kocaeli, play-off finali için çarpışacak. Bandırma, G.Birliği veya Bolu’dan biri play-off’a kalacak. Lige veda edecek son takım ise Ş.Urfa, Adana veya Tuzla olacak

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
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1. Lig alev alev

Trendyol 1. Lig'de bugünkü 7 maçın ardından direkt play-off finaline yükselecek ekibin yanı sıra play-off'a kalacak son takım ve lige veda edecek 3. ekip belli olacak. Eyüpspor ve Göztepe'nin doğrudan Süper Lig vizesi aldığı ligde, play-off oynamayı garantileyen 57 puanlı 3. sıradaki Sakaryaspor, 56'şar puana sahip Bodrum FK ile Ahlatcı Çorum FK ve 55 puanlı Kocaelispor'dan biri ligi üçüncü bitirecek. Sıralamada 3. sırada yer alacak ekip, doğrudan adını play-off finaline yazdıracak.

PLAY-OFF'A SON TAKIM İÇİN 3 ADAY

Ligde son haftaya ellişer puanla giren Bandırmaspor, Gençlerbirliği veya Boluspor'dan biri play-off'a kalacak. Bandırmaspor'un Adanaspor'a, G.Birliği'nin Tuzla'ya konuk olacağı son haftada Boluspor da Çorum FK'yi ağırlayacak.

ÜÇLÜ AVERAJ BANDIRMA'DA

Bu 3 takımın sezon sonunda olası puan eşitliğinde Bandırmaspor adını play-off'a yazdıracak. Olası iki takımın puan eşitliklerinde ise Bandırmaspor, Gençlerbirliği'nin önünde, Boluspor'un gerisinde yer alacak. Gençlerbirliği ile Boluspor'un puan eşitliği halinde de Gençlerbirliği, Boluspor'u geride bırakacak.

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