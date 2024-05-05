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Manisa FK 1-0 Boluspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Manisa FK ile Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan Manisa FK önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve ligde kalmayı garantiledi. Manisa FK'ya galibiyeti getiren golü Sandro Lima kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 18:21
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Manisa FK 1-0 Boluspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Manisa FK sahasında Boluspor'u konuk etti. Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı ve ligde kalmayı garantiledi.

Manisa FK'ya galibiyeti getiren golü 4. dakikada Sandro Lima kaydetti.

Bu sonuçla Manisa FK puanını 40'a yükseltti. Play-off iddiası bulunan Boluspor ise 50 puanda kaldı ve işini son maça bıraktı.

Ligin son haftasında Manisa FK deplasmanda Şanlıurfaspor ile kozlarını paylaşacak. Boluspor ise sahasında Çorum FK'yı konuk edecek.

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