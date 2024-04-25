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1. Lig'de 32. hafta hakemleri açıklandı!

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 12:37
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1. Lig'de 32. hafta hakemleri açıklandı!

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

28 Nisan Pazar:

16.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Bitexen Giresunspor-Sakaryaspor: Fatih Tokail

16.00 Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor: Ömer Tolga Güldibi

16.00 Tuzlaspor-Bodrum FK: Ömer Faruk Turtay

16.00 Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK: Sarper Barış Saka

16.00 Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor: Alpaslan Şen

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Eyüpspor: Yasin Kol

16.00 Boluspor-Altay: Ozan Ergün

16.00 Adanaspor-Manisa FK: Alper Akarsu

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