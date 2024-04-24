Samet Akaydin'in hatası Fatih Terim'i çıldırttı!

Yunanistan Süper Ligi şampiyonluk turu maçında AEK Atina sahasında Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos'u konuk etti.

AEK, 7. dakikada Niclas Eliasson'un golüyle 1-0 öne geçti, 38'de ise Samet Akaydin'den büyük bir hata geldi.

Kalecisine geri pası kısa düşen milli oyuncunun topunda araya giren ve kaleci Dragowski'yle karşı karşıya kalan Ezequiel Ponce skoru 2-0'a getirdi.

Bu top kaybına Fatih Terim çok sinirlenirken, Samet Akaydin de golün hemen ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Maçta son golü 69'da Eliasson kaydetti.

Bu maç sonrası, Yunanistan Süper Ligi şampiyonluk turu mücadelesinde AEK 75 puanla lider, Panathinaikos ise 71 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Panathinaikos'un liderlik için çıktığı maçta Samet Akaydın'dan büyük hata 💥 pic.twitter.com/VfV459JfdS — Ajansspor (@ajansspor) April 24, 2024

TERİM'DEN HAKEME TEPKİ!

Maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Terim maçın hakemine verdiği kararlar nedeniyle tepki gösterdi.

"AEK'i tebrik ederim. Çok iyi oynadılar ve galibiyeti hak ettiler. Beraberliği bozan erken bir gol yedik. Kendi oyunumuzu oynayamadık. Burada geçirdiğim süre içindeki en kötü performansımızdı" diyen Terim, maçın hakemi hakkında ise çok sert sözler kullandı ve şunları kaydetti:

"Pozisyonumuzun penaltı olması için daha nasıl bir tarif olabilir? Ve sen geliyorsun, bana, ona, ötekine sarı kart gösteriyorsun...

Kendisine saygı duymak gerekiyormuş, sen saygı duyulacak bir adam değilsin ki!

Ya bu kadar açık, bu kadar net bir pozisyonu yorumlamayan bir hakemi, bir de masraf edip Fransa'dan mı getirttiniz?"