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Eyüpspor 2-2 Manisa FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Eyüpspor, 30. hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren Manisa FK ile kozlarını paylaştı.Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 22:10
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Eyüpspor 2-2 Manisa FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Manisa FK ile sezonu şampiyon tamamlamayı garantileyen Eyüpspor karşı karşıya geldi.

19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Eyüpspor'un gollerini 13. dakikada Prince Ampem ve 20. dakikada Svit Seşlar kaydetti. Manisa FK'nın gollerini 32. dakikada Jetmir Topalli ve 47. dakikada Bekir Karadeniz attı.

Manisa FK'de Sandro Lima 41. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı. Eyüpspor'da Bekir Yılmaz 58. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüpspor 68 puana ulaştı. Kümede kalma mücadelesi veren Manisa FK ise puanını 33 yaptı.

Önümüzdeki hafta Eyüpspor evinde Boluspor'u ağırlayacak. Manisa FK deplasmanda Altay ile karşılaşacak.

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