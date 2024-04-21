Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Sakaryaspor sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü vmaçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 10:00 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 10:10
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Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Sakaryaspor sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı yer alıyor. Peki, Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü vmaçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAKARYASPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücümaçı 21 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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