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Manisa FK - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Manisa FK ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 14:20 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 08:58
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Manisa FK - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Manisa FK - Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Manisa FK ile Eyüpspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANİSA FK - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manisa FK - Eyüpspor maçı 12 Nisan Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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