Çorum FK 1-1 Kocaelispor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Çorum FK sahasında karşılaştığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR:
2. dakikada Geraldo'nun sol kanattan pasında ceza yayı üzerinde topu alan Thomas'ın yerden sert vuruşunsa kaleci Gökhan meşin yuvarlak kornere çeldi.
7. dakikada Kerem'in sağ kanattan savunma arkasına pasında Burak'ın topu kafa vuruşuyla kaleci Gökhan'a aktarmak isterken araya giren Geraldo, Gökhan'ı geçip meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-0
10. dakikada orta sahadan savunma arkasına atılan pasta topu alan Ramil Sheidaev, kaleci Hasan Hüseyin önde görüp yaptığı aşırtma vuruşunda Zargo meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.
18. dakikada sağ kanattan Kerem'in ceza yayına ortasında Nalepa'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
72. dakika Barış'ın şutunda defansa çarpan top yükseklik kazanarak üst direkten denen meşin yuvarlağı Beridza kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu.1-1
MÜCADELEDEN DETAYLAR
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Serdar Soydan, Barış Çiçeksoyu
Çorum FK: Hasan Hüseyin, Kerem (Ologo dk. 87), Loick Landre, Toure, Ferhat (Gökhan dk. 78), Atakan, Thomas (Ahmet Sağat dk. 78), Nalepa, Geraldo (Suat dk. 87), Erkan, Ozan (Eren dk. 32)
Yedekler: Ali, Adem, Massis, Süleyman, Sadık Arda
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Kocaelispor: Gökhan, Emir, Cem (Beridze dk. 62), Yusuf Cihat, Santos, Tuncer Duhan (Atilla dk. 73), Mehmet (Vikovic dk. 73), Pedro, Ramil Sheidaev (Christian dk. 62), Burak (Barış dk. 62), Yusuf
Yedekler: Harun, Mehmet Enes, Haşim Arda, Bedirhan, Mesut Can
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Goller: Geraldo (dk. 3) (Çorum FK), Beridza (dk. 72) (Kocaelispor)
Sarı kart: Yusuf Cihat (Kocaelspor)