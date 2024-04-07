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Bandırmaspor 1-1 Manisa FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Bandırmaspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Bandırma'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 15:39
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Bandırmaspor 1-1 Manisa FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 28. haftasında Bandırmaspor ile Manisa FK kozlarını paylaştı.

Bandırmaspor'un ev sahibi olduğu maç 1-1'lik beraberlikle son buldu.

Karşılaşmada 33. dakikada ev sahibi takımdan Mücahit Albayrak kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

44. dakikada Djitte takımını 1-0 öne geçirdi.

90+1. dakikada Manisa FK'dan Mary skoru 1-1'e getirdi ve mücadelenin skorunu belirledi.

Mücadele sonrası Bandırmaspor 45 puanla 7. sırada yer aldı.

Manisa FK ise 32 puanla 14. sırada bulunuyor.

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