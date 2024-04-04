Haberler TFF 1.Lig Eyüp, Süper Lig’i erteledi

Eyüp, Süper Lig’i erteledi

Adanaspor deplasmanında çıkan Eyüpspor, 17.dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul ekibi maçı kazansaydı, TFF 1.Lig'in bitmesine 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyecekti. Ancak yaşanan kayıpla bu şansı kaçırdı. Adanaspor ise ligde kalma adına çok kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eyüp, Süper Lig’i erteledi
Adanaspor deplasmanında çıkan Eyüpspor, 17.dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul ekibi maçı kazansaydı, TFF 1.Lig'in bitmesine 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyecekti. Ancak yaşanan kayıpla bu şansı kaçırdı. Adanaspor ise ligde kalma adına çok kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı.
DİĞER
Erman Toroğlu açıkladı! "Pozisyon net kırmızı" | Fenerbahçe-Adana Demirspor maçında damga vuran pozisyon...
AK Parti'den seçim analizi | Sandığa gelmeyen seçmen tek tek tespit edilecek! Yeniden gönül köprüleri inşa edilecek
İsmail Kartal'dan dikkat çeken Krunic sözleri!
Yönetimden Buruk'a şampiyonluk hediyesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trendyol 1. Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu!
Kocaeli'den muhteşem geri dönüş!
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail Kartal'dan dikkat çeken Krunic sözleri! İsmail Kartal'dan dikkat çeken Krunic sözleri! 00:56
İsmail Kartal'dan dikkat çeken Krunic sözleri! İsmail Kartal'dan dikkat çeken Krunic sözleri! 00:55
Abdullah Avcı'dan galibiyet yorumu! Abdullah Avcı'dan galibiyet yorumu! 00:48
İsmail Kartal'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması! İsmail Kartal'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması! 00:48
Selahattin Baki'den Dursun Özbek'e cevap! Selahattin Baki'den Dursun Özbek'e cevap! 00:48
Yönetimden Buruk'a şampiyonluk hediyesi! Yönetimden Buruk'a şampiyonluk hediyesi! 00:48
Daha Eski
Kadıköy'de 3 puan Fenerbahçe'nin! Kadıköy'de 3 puan Fenerbahçe'nin! 00:48
Trabzonspor Konya'da kazandı! Trabzonspor Konya'da kazandı! 00:48
Galibiyeti futbolcularla kutladı! Galibiyeti futbolcularla kutladı! 00:48
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:48
Kasımpaşa Kayseri'de galip! Kasımpaşa Kayseri'de galip! 00:48
İrfan Can'dan inanılmaz hata! Balotelli'ye hediye etti İrfan Can'dan inanılmaz hata! Balotelli'ye hediye etti 00:48