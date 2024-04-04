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Eyüp, Süper Lig’i erteledi
Adanaspor deplasmanında çıkan Eyüpspor, 17.dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul ekibi maçı kazansaydı, TFF 1.Lig'in bitmesine 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyecekti. Ancak yaşanan kayıpla bu şansı kaçırdı. Adanaspor ise ligde kalma adına çok kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı.
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