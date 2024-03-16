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Bandırmaspor 2-3 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor deplasmanda Bandırmaspor'u uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 15:37
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Bandırmaspor 2-3 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Bandırmaspor ile Eyüpspor kozlarını paylaştı.

İstanbul ekibi, Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi uzatma dakikalarında bulduğu 2 golle 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Thuram, 90+2. dakikada Mexer (k.k.) ve 90+6. dakikada Gianni Bruno kaydetti. Bandırmaspor'un golleriyse 54. dakikada Doğan Can Davas ve 72. dakikada Melih Kabasakal'dan (k.k.) geldi.

Öte yandan Eyüpspor'da Samu Saiz, mücadelenin 88. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Eyüpspor bu sonuçla puanını 64'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 8. yenilgisini alan Bandırmaspor ise 41 puanda kaldı.

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