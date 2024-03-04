Gençlerbirliği - Şanlıurfaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Trendyol 1. Lig'de 25. haftanın kapanış mücadelesi Gençlerbirliği ile Astor Enerji Şanlıurfaspor arasında oynandı. Karşılaşma, 1-1 eşitlikle sona erdi.

Konuk takımın golünü 9. dakikada Emanuel Dening kaydederken ev sahibi ekibin golü ise 33'te Rahman Buğra Çağıran'dan geldi. Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 34'e, Şanlıurfaspor ise 24'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Şanlıurfaspor'un kendi yarı sahasından başlattığı atakta Aldair, topu sol kanattan ceza sahası içine kadar sürdü. Aldair'in pasında kale önünde topla buluşan Dening, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

33. dakikada Siliki'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topu arka direkte savunma karşıladı. Penaltı noktasına düşen meşin yuvarlağa dokunan Buğra'nın çektiği şut önce Diego'ya, ardından da direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-1

67. dakikada Amilton'un sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu kontrol eden Oltan Karakullukçu'nun şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

89. dakikada Özgür sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topu arka direğe gönderdi. Kayode'nin vuruşunda kaleci Alperen uzanarak topu köşeden çıkardı.