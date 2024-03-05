Haberler TFF 1.Lig Göztepe geliyor

Göztepe geliyor

52 puanla 2. olan Göztepe, 3. Kocaeli'ye 7, 4'üncü Sakarya'ya 9, 5. Bodrum FK'ya 10, 6. Bandırmaspor'a ise 12 puan fark attı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 06:50
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Göztepe geliyor

1'inci Lig'de 7 haftadır yenilmeyen Boluspor'u t taraftarının müthiş desteğiyle 2-0 yenen Göztepe, en yakın takipçisi Kocaelispor'la arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Bitime 9 maç kala 2 sezon sonra Süper Lig'e dönmek ve 2025'teki 100'üncü yılını devler arenasında kutlamak için kapıyı araladı. Süper Lig'deki 5 sezonun ardından 2022'de küme düşen Göz- Göz, geçen sezon playoff'ta ıskaladığı Süper Lig hedefine bu yıl direkt ilk 2'den ulaşmaya çok yaklaştı.

GÖZ GÖZ STOILOV İLE ŞAHA KALKTI

Teknik direktör Stoilov, takımı devraldıktan sonra büyük bir çıkışa imza atan Göztepe, 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Sezonun ikinci yarısında çıktığı 8 maçta hiç yenilmeyip 6 galibiyet, 2 beraberlik alan, 5 maçtır gol bile yemeyen İzmir temsilcisi, Süper Lig için büyük avantaj sağladı.

CARDOSO EVDE SİFTAH YAPTI

Göztepe'nin ara transferde aldığı 22 yaşındaki Cardoso, Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk gollerini Bolu'ya attı. İlk maçta Bandırma'ya deplasmanında 1 gol, 1 asistle oynayan, geçen hafta Adana önünde de 1 asist yapan Brezilyalı forvet, Boluspor'u da boş geçmedi.

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