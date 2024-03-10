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Sakaryaspor fırsat tepti
1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Sakaryaspor, ligde kalma savaşındaki Adanaspor'a konuk oldu. Adana ekibi Rashad'la, Sakarya temsilcisi de Kassongo'yla net fırsatlardan yararlanamadı ve maç golsüz sona erdi. Play-Off'u kovalayan Sakaryaspor, yenilmezlik serisini 2'ye çıkardı. Düşmeme mücadelesi veren Adanaspor da yenilmezlik serisini 2'ye çıkardı.
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