Göztepe'den Süper Lig'e dev adım!

Trendyol 1. Lig'de kendisi gibi 7 haftadır bileği bükülmeyen Boluspor'u da Gürsel Aksel Stadı'nı tıklım tıklım dolduran taraftarının müthiş desteğiyle 2-0 yenen Göztepe, en yakın takipçisi Kocaelispor'la arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı, bitime 9 maç kala 2 sezon sonra Süper Lig'e dönmek ve 2025'teki 100'üncü yılını devler arenasında kutlamak için kapıyı ardına kadar araladı. Süper Lig'deki 5 sezonun ardından 2022'de küme düşen Göz-Göz, geçen sezon play-off'ta ıskaladığı Süper Lig hedefine bu yıl direkt ilk 2'den ulaşmaya çok yaklaştı.

Teknik direktör Stanimir Stoilov takımı devraldıktan sonra büyük bir çıkışa imza atan İzmir ekibi, Bulgar teknik adam yönetimindeki 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak maratona damga vurdu. Sezonun ikinci yarısında çıktığı 8 maçta hiç yenilmeyip 6 galibiyet, 2 beraberlik alan, 5 maçtır gol bile yemeyen İzmir temsilcisi, Süper Lig'e dönüş için büyük avantajı eline geçirdi. Ligde Göztepe 52 puanla Süper Lig hattında ikinci sıradaki yerini korurken, 4 maçtır galibiyete hasret kalan 45 puanlı takipçisi Kocaelispor'a 7 puan, 4'üncü Sakaryaspor'a 9 puan, 5'inci Bodrum FK'ya 10, 6'ncı Bandırmaspor'a 12 puan fark attı.

STOILOV TEMKİNLİ

Bu hafta Şanlıurfaspor'a konuk olup ardından Keçiörengücü'nü ağırlayacak Göztepe, 28'inci haftada Kocaelispor'la deplasmanda final gibi maça çıkacak. Rakipleriyle farkı açmalarına rağmen temkinli konuşan Stanimir Stoilov, "Ben buraya geldiğim zaman 6 puan gerideydik ve kimse bize Süper Lig adına bir şans vermiyordu o zaman. Biz çok çalıştık ve şu anki duruma geldik. Aynı şekilde her maç çalışmaya devam etmeli ve her zaman bir sonraki maçımıza odaklanmalıyız. Oyuncularımın da kesinlikle puan ve benzeri şeyleri düşünmelerini istemiyorum. Biz takım olarak her şeyimizi vermeye ve sahada istediğimiz oyunu yansıtmaya odaklanacağız. Sezon sonu geldiğinde puan tablosuna o zaman bakarız. Önümüzde çok zorlu maçlarımız var" dedi.

ROMULO İZMİR'DE SİFTAH YAPTI

Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği 22 yaşındaki Brezilyalı forvet Romulo Cardoso, Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk gollerini Boluspor'a attı. Sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdiği ilk maçta Bandırmaspor deplasmanında 1 gol, 1 asistle oynayan, geçen hafta Adanaspor önünde de 1 asist yapan Romulo, Boluspor ağlarını ilk yarıda penaltıdan sarstıktan sonra ikinci yarıda galibiyeti sigortalayan golü attı.