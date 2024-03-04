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Altay’ın dış sahada yüzü gülmüyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay ile ilgili ortaya çıkan o istatistik gündem oldu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 15:23
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Altay’ın dış sahada yüzü gülmüyor

Trendyol 1. Lig'de bu sezon 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 17 mağlubiyete imza atarak 18 puan toplayan Altay, TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun verdiği 3 puan silme cezasıyla birlikte yoluna 15 puanla devam ediyor.

Ligde sondan bir üst basamak olan 17. sırada yer alan siyah-beyazlılar, düşme hattında bulunuyor. İzmir ekibi, iç sahada oynadığı son 4 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alsa da, dış saha da ise tam tersi bir performans sergiliyor. Altay, taraftarından uzakta oynadığı son 4 maçta 4 mağlubiyet aldı. Bu sezon deplasmanda 4 puan toplayabilen Altay, Giresunspor'la birlikte bu alanda ligin en kötü takımı konumunda bulunuyor. Siyah-beyazlılar, bu puanları ise Adanaspor (3) ve Giresunspor (1) karşısında almıştı.

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