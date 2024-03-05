Kardeş payı

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sinan Kaloğlu'nun ekibi Gençlerbirliği ile Cihat Arslan'ın yönetimindeki Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Aktepe Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona erdi. 9. dakikada Aldair'in pasında kale önünde topla buluşan Dening, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve Şanlıurfaspor'u Ankara'da 1-0 öne geçiren golü atmayı başardı.

34 PUANA YÜKSELDİ

33'te Siliki'nin soldan kullandığı serbest vuruşta topu arka direkte savunma karşıladı. Penaltı noktasına düşen meşin yuvarlağı alan Buğra'nın çektiği şut önce Diogo'ya, ardından direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1. Galibiyet hasreti 6 maça yükselen Gençlerbirliği 34, Şanlıurfa 24 puana yükseldi. Bir sonrası hafta Gençlerbirliği, Altay'a konuk olurken, Şanlıurfaspor, Göztepe'yi ağırlayacak.