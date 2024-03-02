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Sakaryaspor 2-0 Manisa FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Sakaryaspor, 1'inci Lig'in 25’inci haftasında kendi sahasında Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 22:50
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Sakaryaspor 2-0 Manisa FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Sakaryaspor, 1'inci Lig'in 25'inci haftasında kendi sahasında Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti.

28'inci dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Dimitrov'un pası ile topla buluşan Cem Akpınar'ın vuruşu direkten döndü. Şutun ardından oluşan karambolü Manisa FK savunması uzaklaştırdı.

55'inci dakikada ceza sahası içerisinde Hasan Kılıç'ın pasıyla topla buluşan Rajko Rotman'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

61'inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Roshi, Sinan Osmanoğlu'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Penaltı düdüğü çalan hakem, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesi ile penaltı kararını iptal etti.

90+2'nci dakikada Koray Kılınç'ın ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşu kaleci Erhan Erentürk kurtardı.

90+8'inci dakikada Sakaryaspor farkı 2'ye çıkardı. Sakaryaspor'da Samed Onur pasını sol kanattaki Del Valle'ye aktardı. Bu oyuncunun topu kontrolü sonrası ceza alanına girerek sağ ayağıyla yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşmayı Sakaryaspor 2-0 kazandı.

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