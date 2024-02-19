Erzurumspor FK 2024'te kalesini gole kapatan tek takım!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2024 yılında şu ana kadar gol yemeyen tek takım oldu. A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, "Toplamda 5 dönem, 2 yıl transfer yasağı olan ve 3 yıldır aynı kadroyla mücadele eden bir takımız. Bu sene de çok erken hazırlandık, takımımızı toparladık. Şehir, takıma sahip çıktı. Futbolcular da takıma sahip çıktı. Oynamış olduğumuz maçlarda gol yemediğimiz gibi mağlubiyet yaşamadık. Futbolcu arkadaşlarımıza, teknik heyetimize teşekkür ediyoruz." dedi.