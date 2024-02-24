Lidere gözdağı

Trendyol 1. Lig'de gözler bu hafta Eyüpspor- Sakaryaspor mücadelesinde olacak. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada iki ekip yarın 19.00'da kozlarını paylaşacak. Son haftalarda deplasmanda tekleyen konuk ekip, bu kez sahadan zaferle ayrılmak istiyor. Tüm planlarının 3 puan üzerine yapan Sakaryaspor'da Teknik Direktör Tuncay Şanlı, oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Uyarılarını yapan ve rakibin zayıf yönlerini anlatan Şanlı, ilk iki hedefi doğrultusunda kazanmaları gerektiğini yineledi.

İLK 2'DE YER ALMAK İSTİYOR

Bu sezon ligin ilk yarısında Eyüpspor'a ilk yenilgisini yaşattıklarını hatırlatan Şanlı, bu başarıyı tekrarlamak istediğini vurguladı. '3 puanla zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyoruz' diyen genç çalıştırıcı, "Hazırlıklarımızı yaptık. İstanbul'dan zaferle dönmek istiyoruz. Ligin ilk yarısında kazandığımız gibi bu hafta da 3 puanı alabiliriz. Rakibimiz son derece iyi bir takım. Saygı duyuyoruz ama biz de Sakaryaspor'uz. Deplasmandaki kötü serimizi de bitirerek ilk iki hedefine doğru yürümek istiyoruz" ifadelerini kullandı.