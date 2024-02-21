Haberler TFF 1.Lig Sakarya bileniyor

Sakarya bileniyor

Son dakika spor haberleri... İşte TFF 1. Lig TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yaşananlar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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Sakarya bileniyor

Ligde bu hafta lider Eyüpspor'a konuk olacak Sakaryaspor zorlu maça 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Mutlaka galibiyet isteyen teknik direktör Tuncay Şanlı, "Tüm hazırlıklarımızı zafer için yaptık, kazanmak istiyoruz" dedi

MUHTEŞEM İKİLİ

Bodrum FK'nin iki yıldızı Gökdeniz Bayrakdar ve Kenan Özer, takımı sırtlıyor. İki oyuncu son 6 karşılaşmada yeşil- beyazlılara 7 gol katkısında bulundu. Gökdeniz, son 6 maçta 3 gol atıp 1 asist yaptı. Kenan ise 2 gol 1 asistle oynadı.

GÖÇMEZ VEDA ETTİ

Bandırmaspor'da kulüp başkanı Onur Göçmez, görevinden ayrıldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beşiktaş'ta yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Göçmez'in, artık onursal başkan olacağı ifade edildi.

KADİR TEDAVİDE

TFF 3. Lig 4. Grup ekibi Balıkesir'de Muş 1984 maçında göğsüne darbe alan Kadir Torbacı'nın tedavisi hastanede devam ediyor. Akciğerinde 2-3 cm sönme olan ve gözlem altına alınan Kadir'in taburcu olması bekleniyor.

SÖZERİ: ÇOK MAHCUBUZ

Karşıyaka teknik direktörü Ertan Sözeri, 5-1'lik Batman Petrolspor yenilgisi sonrası özür diledi. Sözeri, "Büyük camiamızdan çok özür diliyoruz, çok mahcubuz. Yakışmayan ağır bir mağlubiyet aldık. Mahcubiyetimizi gidermek istiyoruz" dedi.

ALTINORDU İLKİ YAŞADI

ADIYAMAN FK'yi 2-1 yenen Altınordu, bu maçla birlikte ilkleri yaşadı. İlk kez geriye düştüğü bir maçı çeviren İzmir ekibi, ilk defa iç sahada 2'de 2 yaparak seri yakaladı. Düşme hattıyla farkı 5'e çıkartan Altınordu, gelecek hafta Serik'e konuk olacak.

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