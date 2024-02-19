Eyüp'ten kaçış yok

Trendyol 1. Lig'de açık ara liderliğini sürdüren Eyüpspor, Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1 yenerek Süper Lig yürüyüşünü sürdürdü. 32'de Atalay'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Ümraniye, ilk yarısı 0-0 biten maçın 52. dakikasında Emrecan Bulut'un golüne 1-0 öne geçti. Golden sonra etkisini artıran Eyüpspor, 58'de Caner Erkin, 69'da Samu Saiz ve 90+4'te Ahmed ile yanıt verdi. Ümraniye'den galibiyetle ayrılan Eyüpspor, 3. sıradaki Kocaelispor ile farkı 12 puana çıkarıp büyük avantaj yakaladı.
ANELKA TRİBÜNDE
Ümraniyespor'un CEO'su Nicolas Anelka dünkü Eyüpspor mücadelesini tribünden takip etti. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, mücadelenin ardından oyuncularını kutlarken, "Zor bir deplasmanda kazandık mutluyuz" ifadesini kullandı.