Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor 3-1 Ahlatcı Çorum FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sakaryaspor 3-1 Ahlatcı Çorum FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sakaryaspor konuk ettiği Çorumpor’u 3-1 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 18:14
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Sakaryaspor 3-1 Ahlatcı Çorum FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Çorumpor'u 3-1 mağlup etti.

Sakaryaspor aldığı galibiyetle puanını 40 yaptı. Çorum FK ise 35 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Dimitrov'un sol kanatta ortasında ceza sahası içinde Burak Süleyman kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 1-0

63. dakikada Çorumspor atağında topla buluşan Ahmet Sağat, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı gönderdi.

77. dakikada Koray Kılınç'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Del Valle'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

89. dakikada Çorumspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Eren Aydın, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

90+4. dakikada topla buluşan Del Valle'nin vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

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