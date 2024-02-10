Eduart Rroca, Manisa FK'ya imza attı

Manisa Futbol Kulübü, devre arası transfer döneminin son gününde Trendyol Süper Lig ekibi İstanbulspor'dan tecrübeli orta saha oyuncusu Eduart Rroca'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Yeni transfer Eduart Rroca için gerçekleştirilen imza törenine Başkan Mevlüt Aktan katıldı. Manisa Futbol Kulübü ailesine katıldığı için mutluluğunu dile getiren yeni transfer Rroca, "Uzun yıllardır Türkiye'de forma giyiyorum ve Trendyol 1. Lig daha önce oynadığım, yakından tanıdığım bir lig. Manisa Futbol Kulübü ile ilgili de güzel bilgiler aldım. Hedefleri olan, projeleri olan güzel bir kulüp. Burada elimden gelenin fazlasını vererek takımımın başarısına katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.

BAŞKAN AKTAN: "RROCA TECRÜBESİYLE TAKIMIMIZA GÜÇ KATACAK"

Eduart Rroca'nın deneyimli bir oyuncu olduğuna dikkat çeken Başkan Mevlüt Aktan, "Eduart Rroca, orta sahada görmek istediğimiz bir oyuncuydu. Tecrübesiyle takımımıza önemli bir güç katacaktır. Bu ligi iyi bilen, bu ligde şampiyonluk yaşamış bir isim. Transferin hem Eduart Rroca'ya hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

EDUART RROCA KİMDİR?

Manisa Futbol Kulübünün yeni transferi Eduart Rroca, 28 Temmuz 1993 tarihinde Arnavutluk'un Librazhd şehrinde dünyaya geldi. Futbola, KF Egnatia altyapısında başlayan 30 yaşındaki oyuncu, Terbuni takımında profesyonel kariyerine adım attı. Arnavutluk Süper Lig takımları Luftetari ve Kukesi formaları da giyen Rroca, 2020-2021 sezonunda İstanbulspor'a transfer oldu. 2021-2022 sezonunda İstanbulspor ile şampiyonluk sevinci yaşayan tecrübeli orta saha kariyerinde 229 resmi maça çıkarak 36 gol ve 37 asiste imza attı.