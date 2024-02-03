Tatanga hamlesi

Trendyol 1. Lig'de 21. haftanın açılış maçında aynı puandaki (33) ağırlayan Sakaryaspor, rakibini tek golle yenerek "Zirve yarışında ben de varım" dedi: 1-0. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Ev sahibi ekip Tatangalar'a galibiyeti getiren tek golü ise 67'nci dakikada Odise Roshi kaydetti.

3 HAFTA SONRA

Ligde üç hafta aradan sonra galibiyetle tanışan ve 36 puanla 4'üncü sıraya yükselen Sakaryaspor, önümüzdeki hafta Bodrumspor Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak. Sakarya deplasmanından eli boş dönen ve 33 puanda kalan Bandırmaspor ise, evindeki zorlu karşılaşmada Göztepe'yi konuk edecek.