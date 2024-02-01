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Lawal tamam

Kocaelispor denemek için getirdiği oyunculardan Lawal’i çok beğendi. 19 yaşındaki oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme yapılacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Lawal tamam

Süper Lig'i hedefleyen takımlardan olan Kocaelispor kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Körfez ekibinin geçtiğimiz ay Afrika'dan denemek için 3 oyuncuyu şehre getirmişti. Aralarında en çok beğenilen isim olan Lawal takımda kaldı. 19 yaşındaki genç futbolcunun antrenman performansından memnun kalan teknik heyet bunu yönetime raporladı. Kocaelispor kısa süre içinde Lawal ile 4.5 yıllık bir kontrat yapacak.

Körfez temsilcisi ile antrenmanlarını sürdüren Lawal, forvet mevkinde oynuyor. Güçlü fiziği ve dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. Pas ve şut kalitesiyle de öne çıkıyor. Genç yıldız adayının tecrübe eksikliği bulunuyor. Ancak takımdaki deneyimli isimler onunla yakından ilgileniyor. Bu eksikliğini de kısa süre içinde kapatması bekleniyor. Lawal, Kocaelispor'un ikinci devre hücum repertuarı içinde yer alacak. Genç oyuncu imzası sonrası yavaş yavaş süre alacak.

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