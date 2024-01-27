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Manisa FK Erzurumspor FK: 0-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında ağırladığı Erzurumspor FK’ya 2-0 yenildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 16:00
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Manisa FK Erzurumspor FK: 0-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Erzurumspor, deplasmanda Manisa FK ile karşı karşıya geldi.

Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan mücadelede Erzurumspor, 2 kırmızı kart gören rakibini 2-0 yendi

Erzurum temsilcisi, 34'te John Mary'nin kendi kalesine attığı gol ve 89'da Mikhail Rosheuvel'in golüyle 2-0 galip geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada sol kanattan ani gelişen Erzurumspor FK atağında ceza sahası içine giren Özgür'ün pasına sert bir vuruş yapan Süleyman'ın şutunu kaleci Muhammed Alperen ayağıyla uzaklaştırdı.

27. dakikada gelişen Manisa FK atağında Graovac'ın ceza sahasından şutu kale direğinin hemen yanından auta çıktı.

34. dakikada Erzurumspor ceza sahası dışı sol çaprazda Muhammed Furkan'ın düşürülmesi sonucu serbest vuruş kazandı. Süleyman Koç'un kullandığı serbest vuruşta John Mary ters bir kafa vuruşu ile meşin yuvalığı kendi ağlarına gönderdi. 0-1

35. dakikada ceza sahası dışında Topalli'nin topuk pasına hareketlenen Alberk'in ceza sahasından çektiği şutu kaleci Mehmet Göktuğ yatarak topun sahibi oldu.

43. dakikada Erzurumspor FK atağında Eren Tozlu'nun Muhammet Ensar tarafından düşürülmesi üzerine hakem Erdem Mertoğlu Muhammed Ensar'a ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi.

54. dakikada gelişen Manisa FK atağında ceza sahası içinde aldığı topa sert bir vuruş yapan Ofkir'in şutunda meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıktı.

68. dakikada ceza sahası içinde Celal'in kafa vuruşunu kaleci Alperen uzaklaştırmak isterken topu önünde bulan Celal'in sert şutu auta çıktı.

89. dakikada gelişen ceza sahası dışından Eren'in savunma arkasına pasına hareketlenen Rosheuvel kaleci Alperen'in üstünden meşin yuvarlağı aşırtarak ağlarla buluşturdu. 0-2

90+4. dakikada Rosheuvel'in, Sertan Taşçı tarafından düşürülmesi üzerine maçın hakemi Erdem Mertoğlu, Sertan Taşçı'ya direkt kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi.

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