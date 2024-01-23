4x4 Göztepe!

Bu sezon Süper Lig'e dönmek için kolları sıvayan ve Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Göztepe, yoluna emin adımlarla devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, dün sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 4-1 yenerek kritik bir virajı daha döndü. İzmir ekibi, sahasında üst üste dördüncü galibiyetini aldı. 8'inci dakikada Heliton'un golüyle 1-0 öne geçen Göz-Göz, 33'te Lundgvist'in golüyle farkı açtı ve soyunma odasına 2-0 önde girdi.

EMANETİ DEVRALDI

İkinci yarıya da etkili başlayan sarı-kırmızılılar, 53'te Mustafa Eser'in kendi kalesine attığı golle skoru 3-0'a getirdi. Konuk ekip Ümraniyespor, 66'da Uğur Kaan Yıldız'ın golüyle farkı tekrar 2'ye indirdi. Maçta son sözü söyleyen isim 76. dakikada Kubilay Kanatsızkuş oldu. Göztepe, 4-1'lik galibiyetin ardından puanını 39'a yükseltip hafta sonu Kocaelispor'a emanet ettiği ikincilik koltuğunu geri aldı. Ümraniyespor ise 23 puanla 11. sırada kaldı.