Yeniler tam isabet

Süper Lig hedefine iddialı bir şekilde ilerleyen Göztepe, ara transfer döneminde tam isabet sağladı. Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferleri İsveçli orta saha Roman Lundqvist ile Brezilyalı stoper Heliton, 4-1 kazanılan Ümraniyespor karşılaşmasında attıkları gollerle taraftarın gönlüne taht kurdu. Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-1 kaybedilen Konyaspor maçında da gol atan Heliton, bu kez ligde sahne aldı ve Ümraniyespor mücadelesinde açılış golünü kaydetti. Lundqvist ise 33'üncü dakikada şık bir gole imza atıp Göztepe formasıyla siftah yaptı ve kalitesini ortaya koydu.