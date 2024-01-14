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Eyüpspor tutulmuyor

TFF 1. Lig'in lideri Eyüpspor, ikinci yarının ilk maçında ağırladığı Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup ederken son 8 maçtaki yedinci galibiyetini aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 06:50
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Eyüpspor tutulmuyor

TFF 1. Lig'in lideri Eyüpspor, ikinci yarının ilk maçında ağırladığı Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup ederken son 8 maçtaki yedinci galibiyetini aldı. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Prince Ampem ve 62. dakikada penaltıdan Adrien Regattin attı. 45 puanla zirvedeki yerini koruyan Eyüpspor, gelecek hafta Kocaelispor ile deplasmanında karşılayacak.

HAKEMLER: Yiğit Arslan 7, Kemal Elmas 7, Ömer Lütfü Aydın 7

EYÜPSPOR: Berke 7, Murat 7, Metehan 7, Ciaro 7, Caner 8 (Dk.72 Ömer Bayram 6), Robin Yalçın 6 (Dk.72 Melih 6), Ahmed Kutucu 6, Recep Niyaz 6, Regattin 8 (Dk.83 Mete ?), Ampem 8 (Dk.90 Sinan ?), Bruno 7 (Dk.84 Seslar ?)

KEÇIÖRENGÜCÜ: Metin 5, Mara 5, Ahmet 5, Alihan 5, Arda 5, Şahverdi 5 (Dk.46 Erkan 5), Selim 5 (Dk.65 Camara 5), Bardhi 5 (Dk.84 Musa ?), Ariyibi 5, Melih 5, Koray 5 (Dk.65 Dembele 5)

GOLLER: Ampem (34), Regattin (62 pen.)

SARI KARTLAR: Metehan, Ahmed Kutucu / Mara, Ahmet Kesim, Alihan

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