Bandırma'da kardeş payı

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Bandırmaspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi. 0-0'lık eşitliğin ardından ev sahibi ekip 30, Dadaşlar ise 20 puana yükseldi. Ligde gelecek hafta Bandırmaspor, Boluspor'la karşılaşacak. Erzurumspor ise Bodrumspor'u ağırlayacak.

HAKEMLER: Batuhan Kolak 7, Şenol Bektaş 7, Emre Doğu 7

TEKSÜT BANDIRMASPOR:

Gkelios 7, Emirhan 6, Soukou 6, Metehan 6, Doğan Can 6 (Dk.80 Mustafa ?), Jozefzoon 6, Rahmetullah 6, Levent 6 (Dk.72 Foor 4), Sergen 6, Mücahit 6, Taha Batuhan 6

ERZURUMSPOR: Göktuğ 7, Mustafa Akbaş 7, Süleyman 6 (Dk.63 Rosheuvel 5), Sefa 5 (Dk.54 Batuhan 5), Eren 6, Özgür 6, Ufuk 6, Muhammed Furkan 6 (Dk.90 Alican ?), Mustafa 6, Orhan 6, Celal 6

SARI KARTLAR: Sefa, Özgür, Ufuk, Göktuğ (Erzurumspor)