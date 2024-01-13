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Adanaspor 1-1 Boluspor (Maç sonucu ÖZET)

Trendyol 1. Lig 18. hafta mücadelesinde Adanaspor sahasında Boluspor'u konuk etti. Bir kırmızı kartın çıktığı karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 17:58
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Adanaspor 1-1 Boluspor (Maç sonucu ÖZET)

1. Lig'in 18. haftasında Adanaspor AŞ evinde Boluspor'u ağırladı.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan mücadelede konuk ekip Boluspor 31. dakikada Daniel Avramovski ile öne geçti.

37. dakikada Boluspor'dan Joel Kayamba ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalarak takımını 10 kişi bıraktı.

61. dakikada ev sahibi Adanaspor Oberlin'in golüyle skora 1-1'lik eşitlik getirdi.

Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmadı ve Adanaspor ile Boluspor maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından, ligin 9. sırasındaki Boluspor 23 puana, 12. sırasındaki Adanaspor ise 20 puana yükseldi.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Adanaspor, 21 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Şanlıurfaspor deplasmanına konuk olacak; Boluspor ise 10 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak.

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