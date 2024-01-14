Boluspor fırsatı kaçırdı

Play-off hattını iki takımın mücadelesinde Boluspor, Adanaspor'la 1-1 berabere kaldı. Kırmızıbeyazlılar Daniel Avramovski'yle 1-0 'ı buldu. 37'de Kayamba'nın kırmızı kartla atıldığı maçta, 61'de sahneye çıkan Dimitri Oberlin 1-1'lik beraberliği getirdi. Bu sonucun ardından Boluspor 23, Adanaspor 20 puana çıktı.
HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin 7, Nurettin Dinçer Demir 7, Harun Reşit Güngör 7
ADANASPOR: Said 7, Mehmet Feyzi 6 (Dk. 46 Ferhat 6), Fatih 6, Evren 6, Lukaku 6 (Dk. 70 Hakkı 4), Kubilay 5 (Dk. 46 Dabo 6), Harun 6, Diakite 6 (Dk. 85 Cem ?), Burhan 6 (Dk. 60 Metehan 5), Fernandes 6, Oberlin 7
BOLUSPOR: Çağlar 6, Kerem 6 (Dk. 78 Bettaieb 4), Posmac 6, Onur 6, Batuhan 6 (Dk. 72 Ercan 4), Kubilay 6 (Dk. 72 Diarrassouba 4), Oğuz Kağan 6, Avramovski 7, Tunahan 6 (Dk. 46 Anıl 5), Kayamba 5, Vusal 6 (Dk. 82 Furkan ?)
GOLLER: Oberlin (61) / Avramovski (30)
KIRMIZI KART: Dk. 37 Kayamba (Bolu)