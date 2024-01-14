Bordum coştu!

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yarışının içinde yer alan Bodrum FK, düşme hattından uzaklaşmak isteyen Giresunspor'u farklı geçti. Son haftalarda çıkış yakalayan Bodrum FK, evinde 4-0'lık galibiyetle serisini devam ettirdi. Yeşil-beyazlı ekipte perdeyi 4. dakikada Gökdeniz Bayrakdar açtı. 31'de Kenan Özer'in golüyle soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gidildi. Mücadelenin ikinci yarısında Bodrum FK son anlarda iki gol daha buldu. 81'de Burak Çoban ve 85'te Samet Yalçın ile durumu 4-0a getiren Bodrumspor rahat bir galibiyet elde etti. Son olarak Göztepe'yi 3-0 deviren İsmet Taşdemir'in öğrencileri, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti. Puanını ise 32'ye yükselten Bodrumspor, zirve yarışındaki iddiasını gösterdi. Üst üste 7. yenilgisini yaşayan Giresunspor ise 9 puanda kalarak

HAKEMLER: Yunus Dursun 7, Oğuz Terzi 7, Egemen Savran 7

BODRUM FK: Sousa 7, Celustka 8, Erkan 7 (Dk. 74 Halil İbrahim 4) Samet 8, Kenan 8, Imeri 7 (Dk 83 Ali Eren ?), Üzeyir 7, Mohammed 7 (Dk. 63 Ahmet 7), Gökdeniz 8 (Dk. 74 Haqı 5), Furkan 7, Burak 8 (Dk. 83 Eray ?)

BITEXEN GIRESUNSPOR: Erkan 3, Talha 3, Çekdar 4, Şahin 3, Ertuğrul 3 (Dk. 84 Muhammet ?), Kadir 4, Mehmet 3, Enishan 3 (Dk. 84 Kasım Alperen ?), Ahmet Lütfü 3 (Dk. 46 Mert Han 4), Anıl Yiğit 4, Faruk Can 3

GOLLER: Gökdeniz (4), Kenan (31), Burak (81), Samet (85)

SARI KARTLAR: Mohammed, Furkan / Mehmet, Talha