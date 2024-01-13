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Eyüpspor 2-0 Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Eyüpspor evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü’nü 2-0 mağlup etti. İşte mücadeleden detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 21:11
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Eyüpspor 2-0 Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Eyüpspor evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti.

İŞTE KARŞILAŞMADAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:

12. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Melih İnan'ın vuruşunda kaleci Berke meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada Regattin'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ampem'in şutunda kaleci Metin golü önledi.

34. dakikada sağ taraftan Murat Uçar'ın ortasına ön direkte iyi yükselen Ampem'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

42. dakikada hakem Yiğit Arslan, sağ taraftan yapılan ortayı Recep Niyaz'ın eliyle kestiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla yapılan inceleme neticesinde penaltı kararından vazgeçilerek hakem atışıyla oyun sürdürüldü.

57. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Bruno'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

61. dakikada Caner Erkin'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde Ahmet Kesim'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Yiğit Arslan penaltı kararı verdi.

62. dakikada penaltıda topun başına geçen Regattin, sağ tarafa yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

68. dakikada ceza sahası içinde Ariyibi'nin kafayla çevirdiği topla ceza sahası dışı sol çaprazında buluşan Erkan Eyibil'in uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

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