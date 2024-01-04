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Altay'da Paixao hariç as futbolcular takıma geri döndü

Son dakika spor haberleri... Trendyol 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Altay'da ikinci yarı öncesi kulübe ihtarname gönderen 11 oyuncudan sadece Marco Paixao takıma katılmadı. Tek taraflı fesih yapan usta golcünün ayrılığı bugün TFF'de de resmileşti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 12:48
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Altay'da Paixao hariç as futbolcular takıma geri döndü

Alacaklarını tahsil etmek için ihtar çeken isimlerden İbrahim, Ozan, Zeki, Ceyhun, Eren Erdoğan ve Eren Karataş'ın ardından Tolga, Özgür, Sefa ve Salih de takıma katıldı. Transfer yasağı devam eden Altay'da yönetim bu oyunculara ödeme yaparak serbest kalmalarını engellemek istiyor.

Yönetimin kaynak arayışlarını sürdürdüğü belirtildi. Bu arada kulübe ihtarname göndermeyen Deniz de 1 gün gecikmeli olarak takıma katıldı.

YENİ GÖZDE HİKMET

Altay'ın altyapıdan çıkardığı son genç, stoper Hikmet Çolak oldu.

Bir süredir A takımla antrenmanlara çıkan 18 yaşındaki savunmacı, aynı bölgede görev yapan yaşıtı Efe Sarıkaya ile birlikte U19 Milli Takımı'na davet edildi. Siyah-beyazlılar, altyapısından yetişen iki genç defans oyuncusunu milli takıma göndererek gururlandı.

Ara transfer döneminde Efe'yi satmayı planlayan Altay'ın ikinci yarıda 1.95 boyundaki Hikmet'i vitrine çıkarması bekleniyor.

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