Haberler TFF 1.Lig Tunahan Çiçek Boluspor'da

Tunahan Çiçek Boluspor'da

Trendyol 1.Lig'de orta sıralarda yer alan Boluspor kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı. Kırmızı- beyazlıların hedefinde daha önce kendilerinde forma giymiş Tunahan Çiçek vardı. Vaduz'lu oyuncuda görüşmeler hızlı ilerledi. Şehre gelen 31 yaşındaki futbolcu da resmi imzayı attı. Tunahan "Puan olarak orta sıralarda görünüyoruz ancak üst sıralara tırmanma şansımız çok yüksek. Puan olarak onlara çok yakınız. 2. devrede güçlü bir oyunla bunu başarabiliriz. Boluspor'a döndüğüm için çok mutluyum. Daha önce burada oynadığım için görüşmeler uzun sürmedi. Koşarak geldim" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tunahan Çiçek Boluspor'da
Trendyol 1.Lig'de orta sıralarda yer alan Boluspor kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı. Kırmızı- beyazlıların hedefinde daha önce kendilerinde forma giymiş Tunahan Çiçek vardı. Vaduz'lu oyuncuda görüşmeler hızlı ilerledi. Şehre gelen 31 yaşındaki futbolcu da resmi imzayı attı. Tunahan "Puan olarak orta sıralarda görünüyoruz ancak üst sıralara tırmanma şansımız çok yüksek. Puan olarak onlara çok yakınız. 2. devrede güçlü bir oyunla bunu başarabiliriz. Boluspor'a döndüğüm için çok mutluyum. Daha önce burada oynadığım için görüşmeler uzun sürmedi. Koşarak geldim" dedi.
DİĞER
Aile Şerefi'nin şımarık zengin çocuğu şimdi tanınmaz halde! İşte Yeşilçam yakışıklısı 75 yaşındaki Eriş Akman'ın son hali
Çalışan emekliye 5 bin TL | Resmi Gazete'de yayımlandı! Ödemeler ne zaman hesaplarda olacak?
Galatasaray'ın transfer fiyaskosu!
Transferde söz artık G.Saray'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Transferde flaş gelişme! Serdar Gürler...
Bir Paixao geçti
GÜNLÜK ASGARİ ÜCRET 2024 | Günlük, haftalık asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? Günlük net, brüt asgari ücret hesaplama
ASGARİ ÜCRET YÜZDE KAÇ ARTTI 2024? | Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi? YÜZDE HESAPLAMA
BARAJ DOLULUK ORANLARI
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
M. City deplasmanda hata yapmadı! M. City deplasmanda hata yapmadı! 01:12
M. City deplasmanda hata yapmadı! M. City deplasmanda hata yapmadı! 01:10
Wolves rahat kazandı! Wolves rahat kazandı! 00:32
Wolves rahat kazandı! Wolves rahat kazandı! 00:32
Chelsea evinde kazandı! Chelsea evinde kazandı! 00:31
Chelsea evinde kazandı! Chelsea evinde kazandı! 00:31
Daha Eski
Alex'ten Terim'e başarı mesajı! Alex'ten Terim'e başarı mesajı! 00:05
Alex'ten Terim'e başarı mesajı! Alex'ten Terim'e başarı mesajı! 23:58
G.Saraylı yıldızlara yakın markaj! G.Saraylı yıldızlara yakın markaj! 22:38
Beşiktaş Emlakjet evinde hata yapmadı! Beşiktaş Emlakjet evinde hata yapmadı! 22:34
Potadaki derbi Fenerbahçe'nin! Potadaki derbi Fenerbahçe'nin! 22:33
Beşiktaş Emlakjet evinde hata yapmadı! Beşiktaş Emlakjet evinde hata yapmadı! 22:14