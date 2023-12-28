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Tunahan Çiçek Boluspor'da
Trendyol 1.Lig'de orta sıralarda yer alan Boluspor kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı. Kırmızı- beyazlıların hedefinde daha önce kendilerinde forma giymiş Tunahan Çiçek vardı. Vaduz'lu oyuncuda görüşmeler hızlı ilerledi. Şehre gelen 31 yaşındaki futbolcu da resmi imzayı attı. Tunahan "Puan olarak orta sıralarda görünüyoruz ancak üst sıralara tırmanma şansımız çok yüksek. Puan olarak onlara çok yakınız. 2. devrede güçlü bir oyunla bunu başarabiliriz. Boluspor'a döndüğüm için çok mutluyum. Daha önce burada oynadığım için görüşmeler uzun sürmedi. Koşarak geldim" dedi.
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