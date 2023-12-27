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Ahlatcı Çorum FK Berkay Can Değirmencioğlu ile yollarını ayırdı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Berkay Can ile yollarını ayırdığını açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 13:28
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Ahlatcı Çorum FK Berkay Can Değirmencioğlu ile yollarını ayırdı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'de savunma oyuncusu Berkay Can Değirmencioğlu ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Berkay Can ile sözleşmenin feshi konusunda karşılıklı anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Berkay Can Değirmencioğlu ile karşılıklı görüşmeler sonucu sözleşme feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Bu sezon ligde 3 maçta 31 dakika, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 28 dakika süre alan Berkay Can, Trabzonspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk yarıyı erken kapatmıştı.

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